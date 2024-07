Entrou melga e saiu asneira

O popular cantor, músico e compositor José Cid não é propriamente reconhecido pela sua contenção verbal e na noite de sábado, num concerto em Évora, transmitido em directo pelas redes sociais, deu mais uma prova disso. A dado passo do espectáculo, uma melga decidiu inspeccionar in loco o estado das cordas vocais do artista da Chamusca, deixando-o visivelmente incomodado. Ao ponto de Cid ter destratado várias vezes o incauto insecto como “a puta da melga”, enquanto pigarreava e tentava libertar-se daquele nó na garganta que lhe afectava a voz. Ao contrário do que reza o provérbio “quando abre a boca ou entra mosca ou sai asneira”, com José Cid é tudo em grande: não só entrou melga como também saiu asneira....