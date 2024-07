O deputado na Assembleia da República e vereador eleito pelo Chega em Vila Franca de Xira, Barreira Soares, publicou uma fotografia no Facebook com antigos autarcas da CDU.

O deputado na Assembleia da República e vereador eleito pelo Chega em Vila Franca de Xira, Barreira Soares, publicou uma fotografia no Facebook com antigos autarcas da CDU, como o ex-vereador Aurélio Marques e o antigo presidente da Junta de Vila Franca de Xira, Mário Calado. “Vamos lá fazer um teste de conhecimento político autárquico de Vila Franca de Xira. Quem são estas pessoas? A que partidos pertencem? E que cargos já ocuparam no panorama político da notável Vila Franca de Xira? Que a política sirva para unir e nunca para separar”, lê-se na legenda da fotografia. Já diz o ditado que “Os opostos atraem-se”. Ou será que as diferenças não são assim tantas?.