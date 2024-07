Um político dos berros e amuado

Quanto mais se aproximam as decisões para a escolha dos novos autarcas em concelhos onde os partidos estão fragilizados, como é o caso do Entroncamento, mais se vai sabendo dos conflitos.

Quanto mais se aproximam as decisões para a escolha dos novos autarcas em concelhos onde os partidos estão fragilizados, como é o caso do Entroncamento, mais se vai sabendo dos conflitos e das posturas autoritárias dos políticos autocratas como Jorge Faria é conhecido no concelho. O MIRANTE tem acompanhado de perto a opinião de militantes socialistas que contestam a postura de Jorge Faria e o ambiente é de cortar à faca. Jorge Faria é acusado de gritar e depois amuar nas reuniões, situação que lhe permite, segundo os seus camaradas, fugir quase sempre às questões pertinentes da sua governação. O Cavaleiro Andante lembra que Jorge Faria não consegue actualmente recrutar entre socialistas um chefe de gabinete, mas recuando ao tempo em que era director da Escola Superior de Gestão de Santarém, o autarca tinha mania de dar nas vistas com atitudes bem mais brejeiras do que as de hoje que é só gritar e amuar.