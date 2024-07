Em caso de dúvida consulte o seu médico...

A cidade de Alverca tem desde este mês uma nova estrutura teatral a residir na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense. Num dos primeiros ensaios públicos do grupo foi entregue uma folha particularmente engraçada a quem passava no local do ensaio, semelhante a um folheto medicamentoso, só que com indicações terapêuticas muito mais animadas. O Cavaleiro Andante saúda a iniciativa mas ficou a faltar no rol de doenças uma maleita muito importante: a fibrodinheirite, conhecida por causar escassez de meios financeiros para apoiar a criação cultural....