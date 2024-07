O autarca cantor

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro, que também é fadista amador, deu um espectáculo no sábado, 20 de Julho, nas comemorações dos 885 anos da Batalha de Ourique.

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro, que também é fadista amador, deu um espectáculo no sábado, 20 de Julho, nas comemorações dos 885 anos da Batalha de Ourique. Os fãs que quiseram assistir à performance do autarca cantor tiveram de esperar cerca de hora e meia em relação ao horário previsto, em mais uma evidência da tendência tão lusitana de não cumprir os horários planeados. A coisa está tão arreigada que nem em festas organizadas pela junta em que actua o presidente da freguesia as coisas começam a horas....