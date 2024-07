Quem é quem?

Na ultima reunião de Câmara de Alenquer, o vereador socialista José Honrado faltou e foi substituído por um jovem que não foi apresentado ou identificado. O mesmo já se tinha passado na reunião anterior na ausência do vereador do PS Tiago Pedro. O autarca do PSD, Nuno Henriques, estranhou a ausência de José Honrado, e disse ser uma coincidência ter faltado no dia em que um munícipe mencionou um assunto da sua safra. Aproveitou ainda a ocasião para dizer que ninguém apresentou os novos elementos socialistas, o que não era muito normal. O Cavaleiro Andante também não pode ajudar até porque nenhum deles chegou a abrir a boca nas reuniões e só contaram para a votação das propostas.