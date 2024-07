Voluntário à força

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Henriques, perguntou ao presidente Pedro Folgado por que motivo não foi convidado para a inauguração do novo restaurante de fast food que abriu em Alenquer.

O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Henriques, perguntou ao presidente Pedro Folgado por que motivo não foi convidado para a inauguração do novo restaurante de fast food que abriu em Alenquer. O edil disse que só o convidaram a ele e a mais ninguém do executivo. Nuno Henriques aproveitou para se chegar à frente e como quer ser presidente de câmara - não se sabe bem por que partido uma vez que o PSD lhe retirou a confiança política -, ofereceu-se para experimentar a sensação do poder. “Convidaram-no mas não foi nem se fez representar. Como no PS são cada vez menos para a próxima peçam-me a mim, que eu ofereço-me para representar o executivo”. Já que ninguém o convida, só resta fazer-se convidado, porque nestas coisas da política quem não aparece esquece....