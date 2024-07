A Nersant no seu melhor

A direcção da Nersant enviou um comunicado às redacções dos jornais e rádios da região, segundo julgamos saber, a “sentir-se” pelo facto de O MIRANTE ter dado voz a um interessado na compra do pavilhão de feiras da associação. Nada do que foi escrito serviu para esclarecer a acusação que recai sobre os dirigentes de terem deixado pendurado um empresário que ofereceu dois milhões e ficou a ver navios sem novas nem mandadas. Começa a ser hábito os dirigentes da Nersant, a começar no senhor Domingos Chambel, e a acabar agora no senhor Pedroso Leal, chorarem por serem vítimas de notícias, incluindo estes textinhos inocentes que vou publicando nestas páginas andantes.

Diz o senhor Pedroso Leal que os jornalistas andam a estragar um património de mais de trinta anos de associativismo publicando notícias especulativas que atingem o normal funcionamento da instituição. Ora muito bem, o senhor Chambel chamou tudo e mais umas botas aos anteriores presidentes acusando-os de despesistas, depois deixou passar quase três anos de mandato só para despedir o director executivo António Campos e quase duas dezenas de trabalhadores. Tudo cozido em lume brando, enquanto a Nersant definhava. Passado o seu mandato, borregou e entregou o comando a Pedroso Leal, que não ficou com um único elemento da direcção anterior, mas ficou com o senhor Chambel a comandar a Assembleia-Geral. Estava o baile armado. Depois das peripécias dos empréstimos do bolso do ex-presidente Domingos Chambel, com penhoras duvidosas do património da associação, agora vão vender o pavilhão ou ainda ficam sem luz e água. Depois há-de ser a sede, e a seguir os copos onde servem o vinho que vão dando de beber a todos os associados que confiam neles. Ricas vidas. Bonitos serviços à comunidade. Vão ficar na história. E à velocidade, e facilidade, com que começam a vender património certamente que vão ser muito lembrados e homenageados.