Mais vale tarde do que nunca

Na última reunião do executivo da Câmara do Cartaxo, o Movimento de Utentes de Serviços Públicos entregou uma petição com 225 assinaturas a exigir à empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) a construção do Viaduto de Santana e obras na Ponte Rainha Dona Amélia. Pouco houve a dizer a não ser entregar o abaixo-assinado, até porque a IP já deu luz verde à obra no viaduto. Mas como as coisas em Portugal andam a passo de caracol e a construção do viaduto já é falada há anos e anos, nunca é demais uma achega para ver se é desta que a IP ganha vergonha, tira o projecto da gaveta e o executa no terreno....