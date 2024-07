Olha! Público!

O Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira levou a sua exposição de fotografia de Alfredo Cunha ao museu do Luxemburgo.

O Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira levou a sua exposição de fotografia de Alfredo Cunha ao museu do Luxemburgo e numa das imagens é possível ver David Santos, director do museu e curador da exposição, a falar sobre a mostra. Eis um momento raro, ver o académico a falar para tanta gente, quando normalmente o vemos mais habituado a discursar para um auditório do Neo-Realismo semi-adormecido e a três quartos da capacidade....