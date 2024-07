Bravo, Ambrósio

Miguel Bravo foi detido no sábado e saiu em liberdade na terça-feira.

Miguel Bravo foi detido no sábado e saiu em liberdade na terça-feira. Os muitos espectadores, que o aguardam em concertos agendados pelo país fora, podem agora respirar de alívio uma vez que o tribunal não o proibiu de continuar a comparecer aos espectáculos. Habituado a marcar vários concertos para uma só noite, a ir a um e faltar aos restantes, Miguel e a PJ acertaram a agenda e coincidiram no Porto Alto. “Vá lá, compareceu à detenção”, disse um músico algarvio. Será que os inspectores fizeram apenas essa viagem? Uma pergunta que o motorista de uma marca de chocolates saberia responder, de cor e antecipadamente, “tomando a liberdade de pensar nisso”.

As comissões de festas que se cuidem ao contratar Miguel Bravo, sob pena de na lotaria de espectáculos da noite lhe calhar em sorte a fava em vez de um doce chocolate.