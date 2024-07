O despesista Montenegro

O primeiro-ministro disse, na segunda-feira, 22 de Julho, que ia arranjar mais dinheiro, para além dos milhões de euros já previstos, para que os municípios construam o dobro das casas previstas. Perante isto e como o Entroncamento, numa aliança PSD/Chega, decidiu não construir qualquer habitação, tendo recusado os dezassete milhões que lhe cabiam com o argumento que as casas seriam para quem não é do concelho, o Cavaleiro Andante sugere a Luís Montenegro que se meta no comboio e vá estudar o Fenómeno... antes de se meter em mais despesas.