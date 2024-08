Não perca os próximos capítulos

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), está de malas aviadas, ao que tudo indica para assumir a presidência do Instituto Português do Desporto e Juventude. Por coincidência, na mesma altura em que foi divulgado o convite ao autarca saiu também o relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas ao desempenho da autarquia, em que é realçado o trabalho de reequilíbrio financeiro do município na última década, com destaque para a redução acentuada da dívida, em mais de 53 milhões de euros. Ricardo sai pela porta grande, com as contas em ordem e várias obras emblemáticas em fase de lançamento que podem ser trunfos importantes para o PSD nas próximas autárquicas. O Cavaleiro Andante está em pulgas à espera dos próximos episódios, nomeadamente para ver como é que o sucessor de Ricardo, João Leite, vai gerir a aliança com o PS; e também para saber como é que os socialistas vão reagir à nova liderança da autarquia, obviamente diferente no estilo e no discurso. É esperar para ver....