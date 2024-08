O Noddy é o espelho do Chega no distrito de Santarém

Alguns militantes do Chega no distrito de Santarém dizem que estão preocupados com o futuro do partido nas próximas eleições autárquicas.

Alguns militantes do Chega no distrito de Santarém dizem que estão preocupados com o futuro do partido nas próximas eleições autárquicas e contestam a actuação da coordenadora para as autárquicas, a farmacêutica Manuela Estêvão. Algumas vozes anónimas fizeram chegar às redacções um rosário de críticas, dizendo que usa e abusa do poder, mas dar o nome e a cara está quieto, como se ainda alguém fosse preso neste país por delito de opinião. O respeitinho é muito bonito e com a dra. Manuela Estêvão, pelos vistos, ninguém se quer meter, pelo menos às claras… Tanto assim é que a última missiva contestatária que recebemos tinha como remetente um tal “Noddy”. Só por aí se vê o saco de gatos em que o Chega se transformou em tão pouco tempo neste nosso Ribatejo.