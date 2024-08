Um cêntimo é um cêntimo...

A OGMA de Alverca, detida pela brasileira Embraer e numa pequena parte pelo Estado português, viu os seus líderes - em particular Paulo Monginho (à direita na foto) - fazerem uma festa na última semana para celebrar um investimento de 90 milhões de euros num projecto de criação de uma nova linha de manutenção de motores Pratt & Whitney, que permitiu criar 200 novos postos de trabalho qualificado. Tudo boas notícias, claro, embora o Cavaleiro Andante não esqueça com facilidade o recente e tumultuoso mês de Maio naquela empresa, que contou com uma greve à porta que mobilizou centenas de trabalhadores, em luta depois da administração da OGMA propor aumentos de 41 euros no salário. Depois dos sindicatos ameaçarem com novas formas de luta e de muitas e aguerridas negociações, a empresa lá abriu mão de mais uns trocos e chegou-se a acordo para dar um aumento de 50 euros a cada trabalhador acrescido de um subsídio de alimentação de três euros, que dá para uma sandes de queijo e pouco mais. E o aumento, com jeitinho, dá para uma bilha de gás e para a conta da água. No meio de tantos milhões, até parece estranho que a força produtiva daquela empresa acabe por ter de negociar ao cêntimo, não é?.