Vou ali e já venho

Na última semana Vila Franca de Xira assinou os contratos-programa com o Governo para construir novas habitações sociais na Flamenga, em Vialonga, e na cerimónia esteve presente o primeiro-ministro, Luís Montenegro. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, foi visto a conversar com o líder do Governo e o Cavaleiro Andante fica na dúvida sobre o que terá dito. É que são tantos os problemas por resolver no concelho que o rol dava para uma reunião de quatro horas: os pilaretes na EN10 em Alhandra; as queixas dos moradores vizinhos do aterro de Mato da Cruz; o recente ruído dos aviões; o problema ambiental da antiga Cimianto; a nova linha de alta velocidade que vai mudar a face de Alhandra e VFX, entre outros. Não admira, por isso, que na foto pareça que Luís Montenegro está deserto para se pirar e ver Fernando Paulo pelas costas....