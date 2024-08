Melgas e sadomasoquismo na Câmara de Azambuja

A vereadora do Chega no município de Azambuja, Inês Louro, tem levantado várias questões por causa da praga de melgas que assola o concelho. Na última reunião de câmara voltou a referir-se ao tema quando perguntou o ponto de situação da exploração do Bar do Esteiro, em Azambuja: “Temos uma estrutura, mas com as melgas ninguém vai para ali”. O vice-presidente do município, António José Matos, esclareceu que foi lançada uma hasta pública para exploração do bar e que já apareceram vários interessados. E até acrescentou que um dia ainda ia ver a vereadora no bar “a fazer um exercício de sadomasoquismo e a beber um gin”. É caso para dizer que momentos como este também precisavam de um bom repelente….