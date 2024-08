Tejo que levas as águas

O Cavaleiro Andante não percebe nada de gestão de barragens nem de questões hídricas que estejam para lá da marca de água tónica para acompanhar um gin, mas não deixa de achar estranho ver o habitualmente arenoso rio Tejo tão lustroso e gordinho durante o mês de Julho. É que o rio tem corrido com mais água em certos dias de estio do que no pico de alguns Invernos. E é realmente muita água a ir por água abaixo, rumo ao mar. Será que as barragens estão em risco de transbordo? Ou estarão a ganhar espaço para algum dilúvio pressentido?.