Uma carinha laroca para alindar a paisagem

As eleições europeias foram quase há dois meses, mas os cartazes de campanha eleitoral continuam a fazer parte da paisagem, como é o caso deste, numa rotunda em Santarém. É verdade que nem tudo neste país anda a passo de caracol, mas também não se estranha a demora na remoção de simples cartazes num país que nem para receber os milhões do famoso PRR consegue fazer as coisas a tempo e a horas....