Uma questão de chuchas

Na última reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, a última antes da paragem para as férias de Verão, houve um momento caricato que marcou a sessão, quando no início da sua intervenção o vereador David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), brincou dizendo estar a puxar pelo Barreira Soares que há em si – referindo-se ao vereador do Chega e também deputado à Assembleia da República - para mostrar um conjunto de fotografias de problemas por resolver. Barreira Soares (à esquerda) não gostou da brincadeira e reagiu à provocação, acabando por perguntar a David Pato Ferreira se precisava de uma chucha para se calar. O momento gerou algumas risadas no auditório, mas o vereador social-democrata terminou a conversa notando que aquela não era uma postura que um deputado da nação deva ter e lamentou que o ambiente na sala tivesse rapidamente descido de nível. O Cavaleiro Andante não deixou de achar graça ao despique verbal que até meteu chuchas ao barulho e que deixou toda a gente, literalmente, de boca aberta....