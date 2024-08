Entrou muda e saiu calada

A Ministra da Saúde visitou no dia 29 de Julho as obras em curso no serviço de Urgências de Abrantes.

A Ministra da Saúde visitou no dia 29 de Julho as obras em curso no serviço de Urgências de Abrantes. Ana Paula Martins esteve cerca de quatro horas na Unidade Hospitalar de Abrantes, tendo reunido com o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, liderado por Casimiro Ramos. No final, a governante não quis prestar declarações aos jornalistas, num súbito ataque de mutismo que não lhe era conhecido. Já diz o povo que o silêncio é de ouro e que quem muito fala pouco acerta. A ministra, pelos vistos, anda mais poupadinha no discurso e ela lá saberá porquê. Cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém....