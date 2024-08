O Buraco XI

Estamos em pleno Verão, que passa que nem um sopro, e o buraco na paisagem da Chamusca, onde há cinco anos havia uma piscina para a malta jovem do concelho dar um mergulho, continua em obras. O que era para ser umas obras de remodelação e conservação, que deveriam ser feitas durante o Inverno, transformou-se na Obra do regime de Paulo Queimado para deixar no último dia, ou no último mês, dos seus 12 anos como Capataz da Chamusca. Já lá vão cinco anos. Neste tempo Paulo Queimado e Cláudia Moreira dormiram a sesta todos os dias, foram almoçar e jantar fora dia sim, dia não, ele cofiou o bigode a cada 10 minutos e ela olhou por cima do ombro a cada cinco minutos para perceber se era seguida por alguém da PJ por causa das buscas e dos incríveis negócios da câmara com o presidente da assembleia municipal, Joaquim José Garrido. O buraco da piscina não se compara com o buraco de 12 anos de mandato que vai deixar o concelho da Chamusca à míngua. Mas um vê-se da paisagem; o outro é o buraco sem fundo onde vão caindo as esperanças dos munícipes chamusquenses que viram o concelho empobrecer e definhar.