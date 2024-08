A poluição voltou ao Almonda

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O rio Almonda, em Torres Novas, voltou a ser alvo de um atentado ambiental e foram muitos os peixes mortos que se viam na manhã desta terça-feira junto ao Açude Real. Com a fábrica de óleos Fabrióleo desactivada,resta saber agora quem vai ser apontado como culpado. Mas uma coisa é certa: continua a haver gente que continua a fazer do rio um esgoto, por isso que não doam as mãos às autoridades na hora de rabiscarem a multa.