Nunca um homem sozinho tirou o sono a tanta gente

Pedro Ângelo, de 40 anos, é o CEO da NAV, empresa que decidiu investir dois milhões de euros a mudar o sistema de rotas no aeroporto de Lisboa mas que ficará na história do concelho de Vila Franca de Xira como o homem que veio dar cabo do sono e descanso a milhares de pessoas, especialmente as da Póvoa de Santa Iria, Vialonga, Forte da Casa e Alverca. Quem diz que nada mudou claramente não tem vindo às esplanadas na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, nem foi às últimas reuniões descentralizadas da Câmara de VFX, em Vialonga e na Póvoa de Santa Iria, onde o ruído dos aviões a passar até cortava a voz aos autarcas de poucos em poucos minutos. O povo está revoltado, há uma petição a circular nas ruas e agora até o presidente da câmara quer uma reunião de emergência com o Governo para clamar por ajuda. É caso para dizer, Pedro, que nunca dois milhões de euros deram cabo do sono a tanta gente....