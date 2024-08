partilhe no Facebook

A subtil arte de ficar com os louros

A Associação de Bem-Estar Infantil (ABEI) de Vila Franca de Xira demorou dois anos a preparar e apresentar uma candidatura à Segurança Social para implementar duas respostas sociais importantes para o concelho. E como precisava de espaços onde os desenvolver pediu a colaboração do município de Vila Franca de Xira. Como sempre, a câmara ajudou mas a generosidade teve um preço: obrigar os dirigentes da ABEI a irem a uma sessão protocolar de assinatura dos contratos de cedência dos espaços e a permitir à autarquia emitir um comunicado em que quem não tiver cuidado a lê-lo ainda pensa que foi a câmara a grande responsável pelo projecto. Isto é que é saber aproveitar as oportunidades de aparecer na fotografia, mesmo quando os projectos e as dores de cabeça em torná-los realidade são dos outros.