Cabos de Portugal

A Infraestruturas de Portugal (IP) instalou no dia 22 de Julho nova sinalização electrónica na estação do Entroncamento, que inclui um novo controlo automático de velocidade da circulação ferroviária, e a montagem demorou quatro dias. Na sua página nas redes sociais, a empresa colocou algumas fotos para ilustrar a complexidade da operação incluindo esta imagem de centenas de metros de cabo espalhado pelo espaço de comando. Parece que a tecnologia sem fios ainda não chegou à ferrovia, o que faz com que, sem dúvida, haja agora mais cabos do que comboios....