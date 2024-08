Copos e facturas

O vereador do PSD na Câmara de Azambuja, Rui Corça, levantou “a lebre” na última reunião do executivo municipal.

O vereador do PSD na Câmara de Azambuja, Rui Corça, levantou “a lebre” na última reunião do executivo municipal de que a empresa que forneceu os copos reutilizáveis para a Feira de Maio não passou factura aos comerciantes. O executivo socialista disse estranhar, uma vez que nenhum comerciante se queixou. Também ficámos sem saber quantos eram os comerciantes queixosos, porque o autarca social-democrata não falou mais a O MIRANTE sobre o assunto, apesar de lhe termos pedido informações adicionais. Provavelmente, Rui Corça arrependeu-se de ter posto a boca no trombone, mas agora já vai tarde....