O elefante na sala

Noutros tempos, a revelação da mais que provável saída do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), para a liderança do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), antes do final do mandato, motivaria comentários políticos em reunião de câmara. Mas na sessão de 1 de Agosto ninguém tocou no assunto, num pacto de silêncio (combinado ou não) que se tornou ensurdecedor. Havia um ‘elefante’ na sala, mas toda a gente assobiou para o lado a fingir que não o via...