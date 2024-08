A troika chegou à Câmara de Santarém

A última reunião do executivo da Câmara de Santarém parecia um encontro de velhos amigos. Aliás, a primeira intervenção, a cargo do vereador do Chega, Pedro Frazão, foi premonitória. Outrora truculento e incómodo em relação à aliança PSD/PS que gere a autarquia, o vereador do Chega parece outro desde que esteve uns tempos sem pôr os pés nas sessões. E no período antes da ordem do dia limitou-se a saudar e desejar boas férias a todos os presentes e aos funcionários da câmara e das empresas municipais. Depois de uma aliança a dois, parece que vamos ter uma troika na Câmara de Santarém até final do mandato….