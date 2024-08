Pode ser que resulte...

A presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, resolveu meter mãos à obra e aproveitar as redes sociais para sensibilizar os fregueses para a deposição de monos. Esta semana, e após o agudizar das reclamações por causa do lixo e monos nas ruas, conforme O MIRANTE noticiou, a autarca tem gravado vídeos junto aos contentores de lixo a dar informações de como as pessoas devem proceder. Uma vez que as campanhas de sensibilização da Câmara de Vila Franca de Xira não têm tido efeito prático a autarca improvisou. O Cavaleiro Andante sugere que os outros presidentes de junta do concelho de Vila Franca de Xira façam o mesmo. Se as coisas correrem mal e ficar tudo na mesma, ao menos podem dizer que fizeram alguma coisa para resolver o problema.