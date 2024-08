Tudo bem amarradinho…

Vila Franca de Xira e Alhandra têm desde o dia 26 de Julho duas novas estações de manutenção de bicicletas, para quem se desloca de bicicleta no concelho poder realizar uma reparação de emergência nas máquinas. As estações têm todas as ferramentas necessárias para realizar as intervenções mecânicas. Apesar de aparentarem estar bem presas, o Cavaleiro Andante vai esperar para ver quanto tempo é que vai durar até desaparecerem por completo....