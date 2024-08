Brincar com a desgraça para doer menos

As torneiras do concelho de Benavente ‘fizeram’ greve durante várias horas, despoletando uma onda de descontentamento entre a população afectada. Em Samora Correia, na zona do Porto Alto e na Coutada Velha, parte da população ficou privada deste bem precioso durante pelo menos dois dias. Numa situação que alguns classificaram de “terceiro mundo” houve quem, com ironia, propusesse vender baldes de água naquela zona do concelho, enquanto outros chegaram a questionar se conseguiriam tomar uma banhoca antes do começo das festas de Samora Correia. Às vezes a melhor forma de lidar com a desgraça é brincar com ela.