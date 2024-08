O homem do colete

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, é há muito tempo um homem conhecido por preferir passar o Agosto a trabalhar em vez de ir para a correria de guardar o melhor lugar nas praias, como faz boa parte do resto do país. E o Cavaleiro Andante tem constatado também que Fernando Paulo Ferreira é um forte apaixonado por usar coletes reflectores. Depois de ter usado o colete da protecção civil numa conferência de imprensa, por causa de um outro colete, no caso o da festa do Colete Encarnado, o autarca apareceu esta semana num vídeo produzido pelo município a mostrar uma visita às obras do passeio pedonal ribeirinho de Alverca. Mais uma vez apareceu de colete vestido. Seja para mostrar trabalho ou para dar mais impacto à imagem, Fernando Paulo Ferreira está mesmo a assumir a sua marca de ser um homem do colete. Seja ele qual for….