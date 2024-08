Pode repetir?

A reunião de Câmara de Alenquer desta segunda-feira, 12 de Agosto, ficou marcada pela má qualidade de som, com os vereadores a pedir várias vezes para se repetirem intervenções. Para além das falhas de som através da transmissão on-line desta vez o problema ocorreu também no decorrer da reunião. O vice-presidente da autarquia, Tiago Pedro, que substituiu o presidente Pedro Folgado, que está de férias, disse mesmo: “quis o destino que o baptismo da minha primeira reunião com os senhores fosse abençoada com este som que não está ao nível”. O Cavaleiro Andante ficou sem saber se o problema técnico se deveu ao equipamento ou houve mão de algum anjo matreiro a boicotar a estreia do vice-presidente.