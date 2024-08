Cuidado com o urso

A presidente da associação SOS Amianto alertou esta semana a O MIRANTE que a antiga fábrica da Cimianto, empresa de Alhandra que se dedicava a fabricar materiais em fibrocimento, contendo fibras de amianto que são altamente cancerígenas, é como um urso adormecido que pode começar a contaminar a vizinhança caso desperte do seu sono prolongado e avisou que quem mexer na fábrica no futuro terá de ter muito cuidado para que as fibras de amianto sejam contidas e não contaminem a vizinhança, como aconteceu quando a fábrica faliu e todo o seu equipamento foi retirado sem qualquer cuidado e sem cumprir com as normas ambientais em vigor, segundo a associação. Foi, literalmente, um momento em que alguém fez figura de urso….