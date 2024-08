O cantinho do PCP

Devia ser norma na comunicação social haver um cantinho diário para dedicar aos dirigentes do PCP. Era importante que nestes tempos de IA, de revoluções que mudaram o mundo como nunca se viu, como foi o caso do Muro de Berlim, fosse registada a existência em Portugal de um partido que se diz democrático defendendo regimes e políticos fascistas e assassinos. É o caso do apoio do PCP ao ditador Maduro que governa a Venezuela. O governo de Nicolás Maduro expulsou todo o corpo diplomático de sete países que contestaram o resultado das últimas eleições, nomeadamente Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai.

Não falemos da expulsão de políticos europeus; damos de barato que os políticos europeus estão todos alinhados com os EUA; mas é normal um governo de um país da América Latina expulsar os diplomatas de países irmãos?

Nos últimos 10 anos um terço da população venezuelana emigrou para os países vizinhos para fugir da fome e da miséria. A debandada continua, embora o país seja o mais rico do mundo em petróleo e outros recursos naturais. O Partido Comunista Português só pode estar a ser gerido por gente que acha que somos todos uns tansos que não sabemos o que se passa no mundo. Porra, a desonestidade intelectual não devia ser crime?.