Vencidos pela burocracia

Uma questão simples como candeeiros que deixaram de cumprir a sua função de iluminar as ruas, pode ser uma verdadeira dor de cabeça em Alenquer. Veja-se o caso da Rua do Comércio, em Cabanas de Torres. Um munícipe alertou há largos meses que a rua está sem iluminação e que já roubaram antenas a viaturas estacionadas. Foi feita queixa à junta de freguesia, que reporta à câmara, que reporta à E-Redes, mas a rua continua sem luz, pelo menos há meio ano. A E-Redes, por sua vez, disse a O MIRANTE que tem conhecimento da questão desde Março, mandou para a câmara e que as entidades “têm estado em contacto”, mas que na verdade as luminárias avariadas pertencem ao projecto OesteLED - uma entidade que tem responsabilidade na matéria, que faz parte da OesteCIM onde por sua vez a E-Redes também tem assento. É caso para dizer com tanta burocracia por causa de uma rua sem luz, os cidadãos são vencidos pelo cansaço….