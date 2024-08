Da rotunda para a sucata

Há sete anos que quem chegava a Arruda dos Vinhos vindo da A10 era surpreendido por um autocarro estacionado no centro da rotunda que dá acesso à estrada nacional. Entre os que achavam que o veículo se tinha despistado e ficado no centro da rotunda, até os que em dias de chuva ou nevoeiro pensavam que estava um autocarro no meio da estrada, a verdade é que a peça escultórica feita para homenagear as tertúlias da vila nunca conquistou os corações dos arrudenses. Agora a câmara decidiu finalmente dar ouvidos às queixas e retirou do local o velho autocarro, dando-lhe finalmente o destino que eventualmente merece: a sucata….