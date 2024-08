A Secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros, exultou o facto de já estar concluído o projecto do novo tribunal de Vila Franca de Xira, entregue simbolicamente no Ministério da Justiça pelo presidente do município ribatejano, Fernando Paulo Ferreira. A obra é há muito reclamada e visa substituir as actuais instalações, sem condições dignas de um palácio de justiça. A nova governante considerou o momento da entrega do projecto o “início do fim” de uma longa espera. E foi mais longe: “Não podemos tolerar que Vila Franca de Xira tenha um tribunal degradado, sobrelotado, com juízos a funcionar em contentores. Por isso, é muito gratificante poder anunciar que a longa espera terminou”, disse Maria José Barros. O Cavaleiro Andante reconhece que este avanço num processo que tem andado a passo de caracol é motivo para celebrar. Mas também convém lembrar à governante que ainda falta o essencial, ou seja, fazer a obra. Porque mandar foguetes antes da festa pode e tem dado mau resultado....