Afinal o Hélio tem muito gás para fugir

O executivo da Câmara Municipal de Benavente ouviu um coro de críticas de habitantes por causa de um bar na zona ribeirinha de Samora Correia, e também mostraram o descontentamento com o ruído durante as festas da cidade. O vereador Hélio Justino respondeu com os condicionalismos das autarquias face à lei e à emissão das licenças de ruído. Um dos habitantes não ficou totalmente convencido e ripostou, gerando uma troca de galhardetes que a vice-presidente Catarina Vale se prontificou a apaziguar. Assim que a reunião acabou, o vereador, que é conhecido por ser uma pessoa pachorrenta, impressionou toda a gente com a rapidez com que saiu da sala e desapareceu, sendo que o vereador conseguiu bater o recorde de fugir mais rápido às críticas que o diabo da cruz.