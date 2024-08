A CDU de Vila Franca de Xira publicou nas suas redes sociais as fotos de uma visita que fez, no início de Agosto, à estação de comboios da Castanheira do Ribatejo.

A CDU de Vila Franca de Xira publicou nas suas redes sociais as fotos de uma visita que fez, no início de Agosto, à estação de comboios da Castanheira do Ribatejo. O Cavaleiro Andante esperava ver uma tomada de posição daquele partido face ao clima de insegurança que ali se vive e os problemas que têm sido notícia na estação, mas afinal a visita foi apenas para mostrar que a CDU de VFX esteve na estação a distribuir o jornal dos artistas da festa do Avante. Eis um bom exemplo de um tiro no pé e uma oportunidade perdida de poder fazer a diferença pela positiva no dia-a-dia das pessoas que usam a estação. O vandalismo e insegurança que se lixem: importante são os artistas que vão actuar no Avante….