Tomatada a sério só no Ribatejo com multas que até doem

No Ribatejo, em quase toda a região da Lezíria do Tejo, atravessamos a época da apanha do tomate, que leva para a estrada milhões de quilos de produto em reboques carregadinhos que até os pneus fazem amor com o alcatrão da estrada. É também nesta altura que a GNR anda por aí numa lufa lufa a ver quem leva peso a mais, quem encheu demais o reboque, quem não cuidou de vedar o reboque para não escorrer molho para a estrada, enfim, é um ver se te avias a passarem multas que embora não sejam muito avultadas sempre são um rombo na vida dos agricultores e dos seus parceiros de negócio. É nestas alturas que também ficamos a saber que o Estado vive como qualquer comerciante; aproveita as épocas fortes do negócio e toca a mandar trabalhar os seus funcionários que nem burros de carga. O Cavaleiro Andante está do lado dos Guardas pelas razões que são bem conhecidas: se eles não facturam como é que recebem o ordenado? Não está na altura dos agricultores mudarem de profissão, deixarem a terra em paz e começamos todos a comer insectos?.