A diferença entre promover as batatas do Ribatejo em Lisboa e a Volta a Espanha

Não é inédito mas é surreal; a Volta à Espanha em ciclismo começou em Lisboa e teve ainda três etapas em Portugal. Lisboa e Oeiras viveram durante alguns dias com a circulação condicionada por causa da Volta à Espanha. Imaginem os portugueses a darem a volta a Portugal em Madrid e a condicionarem a vida dos cidadãos espanhóis e a prejudicarem a vida dos que trabalham e vivem do turismo. Esta vinda para Lisboa da comitiva espanhola, que organiza a terceira prova de ciclismo mais importante do mundo, é uma jogada de prestígio e de marketing que deve ter custado os olhos da cara ao Turismo de Portugal, em favor das marcas e dos dirigentes que sustentam a Vuelta. Mas é para isso que servem as boas influências dos políticos portugueses. Se uma cidade do interior de Portugal quiser promover o vinho, as batatas ou o património na capital portuguesa, vai para os pavilhões da FIL e deixa lá o couro e o cabelo. Os espanhóis promovem-se na capital da moda de bicicleta, fazendo de Lisboa e arredores uma pista de ciclismo, condicionando a vida de milhões de pessoas. Viva a Espanha.