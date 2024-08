O Buraco XII

A paisagem ribatejana está cheia de buracos, mas há um nos pulmões do Ribatejo, na Chamusca, que ultrapassa todas as medidas. Onde há cinco anos havia uma piscina, há agora um buraco e uma obra que dura há cinco anos e que pretende ser uma obra de regime. Não vai dar para mais que uns mergulhos, como há cinco anos, mas os políticos que governam a câmara e os funcionários que os apoiam são tão lerdos que fizeram de uma remodelação de umas instalações de um complexo aquático uma obra de Santa Engrácia.

Certamente que as instalações vão ter uma placa com o nome do actual presidente da câmara Paulo Queimado e da sua vice-presidente Cláudia Moreira. Só falta saber se a foto é deles a espreguiçarem-se nas cadeiras dos seus gabinetes, onde se escondem com vergonha da figura que fazem como gestores e políticos de um concelho, que embora seja um dos pulmões do Ribatejo está a morrer com falta de ar.