Renunciar à herança

Três anos depois de ter sido criado numa antiga garagem, onde não existem janelas e o ar é abafado no interior, o serviço de observação 4 do Hospital de Vila Franca de Xira vai manter-se em funcionamento enquanto a procura de utentes for maior do que a disponibilidade de espaço existente.

Três anos depois de ter sido criado numa antiga garagem, onde não existem janelas e o ar é abafado no interior, o serviço de observação 4 do Hospital de Vila Franca de Xira vai manter-se em funcionamento enquanto a procura de utentes for maior do que a disponibilidade de espaço existente. A administração de Carlos Andrade Costa tem dito muitas vezes e em várias situações, sempre que é questionado pela imprensa sobre problemas no hospital, que a culpa foi herdada dos privados que por ali andaram durante uma década a obter prémios de melhor hospital do mundo. O Cavaleiro Andante não duvida das heranças que Carlos Andrade Costa encontrou mas é pena que outras coisas boas que a gestão privada deu e deixou no hospital e aos seus utentes não tenha sido herdada também. Uma vez que Carlos Andrade Costa parece só ter herdado o que era mau, se calhar mais valia ter renunciado à herança….