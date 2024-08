O vereador do PSD na Câmara de Alenquer, Nuno Henriques, não deixou passar a oportunidade de mandar uma piada ao vereador Tiago Pedro, que presidiu à reunião do executivo municipal em substituição do presidente, Pedro Folgado, que está de férias. “Vou fazer algumas perguntas mas para não o maçar, porque está a tentar na ausência de Folgado, ter a sua juventude como jovem promessa da esquerda revolucionária e socialista com a luta continua, com certeza que deve ter as respostas na ponta da língua”. O socialista não se deixou intimidar e calmamente respondeu “com a mesma boa disposição com que me aborda, fico contente que me trate por jovem e tentarei sempre com o meu empenho e energia fazer o melhor para substituir o presidente, que é para isso que tenho a competência delegada”. O Cavaleiro Andante recomenda a Tiago Pedro uma ida à bruxa para se proteger contra o mau-olhado, porque tem causado incómodos políticos, à direita e à esquerda.