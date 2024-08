Queixam-se, queixam-se, mas não fazem nada!

O ruído dos aviões que passam por cima da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e que tem estado na ordem do dia.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O ruído dos aviões que passam por cima da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e que tem estado na ordem do dia, com muitas queixas e críticas, afecta a vida de mais de 40 mil pessoas, só nesta freguesia. Mas a petição pública a exigir medidas para se acabar com a situação ainda nem chegou às duas mil assinaturas. Ou seja, por esta zona há muita gente a fazer barulho, mas muito pouca acção.