Alguém viu por aí a associação Companheiros da Noite?

A Associação os Companheiros da Noite, com sede na Póvoa de Santa Iria, continua sem dar à costa. A associação, que outrora teve um papel relevante no concelho de Vila Franca de Xira no apoio aos sem-abrigo e famílias carenciadas, não dá provas de actividade, não se extingue, não apresenta contas nem retira os bens que tem no armazém da cidade da Póvoa. Nem a Câmara de Vila Franca de Xira, nem o Cavaleiro Andante conseguem chegar à fala com os órgãos sociais. Se calhar é melhor emitir um alerta de desaparecimento.