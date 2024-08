partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

As “touradas” da Agência de Viagens Abreu

A Abreu é uma agência de viagens e de organização de actividades turísticas que lidera o mercado em Portugal. Ninguém diria que numa situação de má prestação de serviços a agência não fosse clara a responder às queixas de meia centena de clientes que reservaram uma semana de férias num hotel de cinco estrelas, com tudo pago, numa cidade de Marrocos, e acabaram quase todos no hospital, doentes, depois de uma semana de horrores, tal como vem descrito em algumas notícias apanhadas na rede.

A Agência Abreu tem estatuto para ignorar que um dos seus parceiros de negócio tratou abaixo de cão meia centena dos seus clientes? As televisões mostram até à exaustão uma inundação de uma cave de uma casa em Alqueidão, que não pôs ninguém em perigo, e não vão ouvir uma da meia centena de pessoas que foram vítimas em férias, de um atentado à sua vida e saúde mental?.