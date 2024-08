Mas o que é que se passa aqui?

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A culpa da falta de manutenção dos espaços verdes na freguesia de Benavente não é da falta de água, nem da falta de funcionários, nem da falta de vontade, mas, imagine-se, da falta de entendimento entre a junta de freguesia e a câmara, ambas da CDU. Pelo menos é o que diz a concelhia do PS para ilibar o vereador do PS, Joseph Azevedo, que por acaso tem o pelouro dos espaços verdes há dois anos. O Cavaleiro Andante sabe que o vereador socialista só não está a conseguir manter os espaços verdes na localidade porque está assoberbado com o trabalho de mediador nas conversações de paz entre a junta e a câmara.